Россиянам напомнили о риске изъятия заброшенных участков с 1 марта

Владельцам заброшенных участков с 1 марта грозит их изъятие, напомнил старший партнер юридической фирмы «Ляпунов Терехин и партнеры» Филипп Терехин в беседе с агентством «Прайм».

С начала весны в России вступит в силу закон, устанавливающий новые правила освоения земельных участков в населенных пунктах и садоводствах.

«Проект устанавливает трехлетний срок освоения земельных участков — приобретаемых или уже имеющихся. В случае если участок не освоен в течение этого срока, правообладателя могут ждать штрафы, а если никаких действий принято не будет, то такой участок может быть изъят у собственника», — рассказал Терехин и уточнил, что перед изъятием собственника уведомят и предложат устранить обнаруженные нарушения.

По его словам, главная цель документа — побудить правообладателя использовать участок надлежащим образом и ухаживать за ним. «Заброшенные участки портят внешний вид территорий и по умолчанию являются неэффективным использованием земельного ресурса», — пояснил Терехин. Поэтому важно, чтобы участок был ухожен, имел опрятный вид и не простаивал без дела, заключил он.

Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий предельный срок в три года для освоения собственниками земельных участков, в августе 2024 года. Ранее такой срок законодательство не предусматривало.

В январе 2025 года вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил в обязательном порядке информировать родственников владельцев заброшенных участков об их возможном изъятии. Соответствующее обращение он направил вице-премьеру Дмитрию Патрушеву.