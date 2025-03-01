В России изменились правила оплаты отгулов
С 1 марта вступил в силу закон, изменяющий правила оплаты отгулов. Соответствующий документ доступен на портале правовых актов.
По новым правилам работник вправе взять отгул в течение года с даты выполнения обязанностей в выходной или праздник, а также может присоединить его к отпуску в этом периоде.
Помимо этого, работодатели теперь обязаны выплачивать при увольнении компенсацию неиспользованных дней отдыха за работу в выходные и праздники. Сотрудник должен получить разницу между повышенной и уже начисленной оплатой. Речь идет обо всех не использованных у этого работодателя отгулах.
Согласно действующему законодательству, работнику, вышедшему на смену в выходной или нерабочий праздничный день, может быть предоставлен другой день для отдыха. В этом случае выходной приравнивают к обычному рабочему дню, а день для отдыха не оплачивают как выходной.
Госдума приняла закон об отгулах в сентябре 2024 года. Документ вносит изменения в ст. 153 Трудового кодекса. Необходимость изменений авторы инициативы обосновали тем, что законодательство прямо не регламентирует механизм определения даты дополнительного дня отдыха и вопрос денежной компенсации при увольнении. Это приводит к тому, что на практике работник в случае увольнения лишается как отгулов, так и повышенной оплаты.
Читайте РБК в Telegram.
Трамп выгнал Зеленского из Белого дома
Госдепартамент США прекратил поддержку восстановления энергосети Украины
Полное видео конфликта Зеленского, Трампа и Вэнса
Трамп обвинил Зеленского в оскорблении США
Перепалка Трампа и Зеленского. Фоторепортаж
Трамп и Вэнс заявили, что не позволят использовать американский народ
Как отреагировал рынок на перепалку Трампа и Зеленского
В Китае пропал министр промышленности и информационный технологий
Как подготовить автомобиль к весне. Рекомендации экспертов
В деле «Домодедово» появились документы финразведки
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов