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Новые законы в России ,  
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В России изменились правила оплаты отгулов

Сюжет
Новые законы в России
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

С 1 марта вступил в силу закон, изменяющий правила оплаты отгулов. Соответствующий документ доступен на портале правовых актов.

По новым правилам работник вправе взять отгул в течение года с даты выполнения обязанностей в выходной или праздник, а также может присоединить его к отпуску в этом периоде.

Помимо этого, работодатели теперь обязаны выплачивать при увольнении компенсацию неиспользованных дней отдыха за работу в выходные и праздники. Сотрудник должен получить разницу между повышенной и уже начисленной оплатой. Речь идет обо всех не использованных у этого работодателя отгулах.

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Фото:Сергей Елагин / Бизнес Online / ТАСС

Согласно действующему законодательству, работнику, вышедшему на смену в выходной или нерабочий праздничный день, может быть предоставлен другой день для отдыха. В этом случае выходной приравнивают к обычному рабочему дню, а день для отдыха не оплачивают как выходной.

Госдума приняла закон об отгулах в сентябре 2024 года. Документ вносит изменения в ст. 153 Трудового кодекса. Необходимость изменений авторы инициативы обосновали тем, что законодательство прямо не регламентирует механизм определения даты дополнительного дня отдыха и вопрос денежной компенсации при увольнении. Это приводит к тому, что на практике работник в случае увольнения лишается как отгулов, так и повышенной оплаты.

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