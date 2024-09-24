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Госдума приняла закон о компенсации за неиспользованные отгулы

Фото: Сергей Елагин / Бизнес Online / ТАСС
Фото: Сергей Елагин / Бизнес Online / ТАСС

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, обязывающий работодателя выплачивать работнику при увольнении компенсацию за неиспользованные отгулы. Карточка законопроекта доступна в электронной базе нижней палаты парламента.

Документ вносит изменения в статью 153 Трудового кодекса России и уточняет срок, в течение которого может быть использован отгул, а также предусматривает возможность оплаты неиспользованных отгулов при увольнении.

Поправки должны вступить в силу с 1 марта 2025 года.

Госдума одобрила поправки о компенсации за неиспользованные отгулы
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

В январе 2024 года Минтруд предложил внести поправки в Трудовой кодекс, которые обяжут работодателей при увольнении сотрудников компенсировать работу в выходные и праздничные дни. В июле Госдума приняла законопроект в первом чтении.

Согласно действующему законодательству, работнику, вышедшему на смену в выходной или нерабочий праздничный день, может быть предоставлен другой день для отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий день оплачивается как обычный рабочий, а день для отдыха не оплачивается как выходной.

В пояснительной записке авторы поправок утверждают, что законодательством прямо не регламентирован механизм определения даты предоставления дополнительного дня отдыха. Не урегулирован и вопрос предоставления сотруднику при увольнении денежной компенсации в случае неиспользования такого выходного, отметили депутаты.

На практике это приводит к тому, что работник в случае увольнения лишается как дней отдыха, выбранных в качестве компенсации работы в выходной, так и повышенной оплаты такой работы в случае, если он не использовал эти дни до увольнения.

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