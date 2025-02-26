 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Суд арестовал главу представительства Вологодской области за взятку

Суд арестовал главу представительства Вологодской области за взятку
Video

Басманный суд Москвы арестовал руководителя вологодского представительства в Москве Кирилла Бочарова по делу о взятке, сообщили РБК в суде.

Арест чиновника продлится до 24 апреля 2025 года.

Вологодского вице-губернатора задержали за взятку в ₽100 млн
Политика
Денис Алексеев

Бочарова задержали накануне, 25 февраля, одновременно с вице-губернатором Вологодской области Денисом Алексеевым. Сотрудники ФСБ и СК взяли их во время получения части взятки в размере 30 млн руб. в помещении вологодского представительства в Москве.

По данным «Коммерсанта», чиновники вымогали взятку в размере 100 млн руб. у лесопромышленного предприятия «Березник» за продление договора об аренде участков под вырубку леса. Однако губернатор Вологодской области Георгий Филимонов отверг их связь с лесами.

Читайте РБК в Telegram.

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Теги
взятка Басманный суд Вологодская область новости
Материалы по теме
Задержание зама Филимонова оказалось связано с делом экс-мэра Вологды
Политика
Глава Вологодской области отверг связь задержанного чиновника с лесами
Политика
Вологодского вице-губернатора задержали за взятку в ₽100 млн
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 февраля
EUR ЦБ: 90,18 (-0,76) Инвестиции, 17:59 Курс доллара на 27 февраля
USD ЦБ: 85,93 (-0,7) Инвестиции, 17:59
Суд запретил «Борец Капитал» выплатить купон по облигациямИнвестиции, 19:40
Пропустивший два месяца Ничушкин сыграет в ближайшем матче «Колорадо»Спорт, 19:39
Суд арестовал вологодского вице-губернатора АлексееваОбщество, 19:19
WSJ опубликовала список мировых супермиллиардеровБизнес, 19:18
Елена Зеленская назвала условия отставки своего мужа с поста президентаПолитика, 19:10
«Авангард» выиграл седьмой матч подряд в КХЛСпорт, 19:08
Полиция Германии усилила меры безопасности перед карнаваламиПолитика, 19:02
Доступный биохакинг: как прожить до 120 лет
Начните эффективно бороться с факторами старения на интенсиве РБК Pro
Подробнее
Генеративный искусственный интеллект в бизнесе: практические кейсыРБК и GigaChat, 19:01
Москва выставила на торги деревянный особняк — главный дом усадьбы XIX в.Недвижимость, 18:52
В Польше предложили проверять депутатов на трезвостьВино, 18:50
Биткоин в феврале упал на 18% и вернулся к цене ноября 2024 годаКрипто, 18:48
Нападение ВСУ на Курскую область. ГлавноеПолитика, 18:48
«Монблан» на Шлюзовой: каким получается элитный ЖК от «Галс-Девелопмент»Недвижимость, 18:46
В США не увидели смысла встречи Трампа и Зеленского без ресурсной сделкиПолитика, 18:41