Суд арестовал главу представительства Вологодской области за взятку

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Басманный суд Москвы арестовал руководителя вологодского представительства в Москве Кирилла Бочарова по делу о взятке, сообщили РБК в суде.

Арест чиновника продлится до 24 апреля 2025 года.

Бочарова задержали накануне, 25 февраля, одновременно с вице-губернатором Вологодской области Денисом Алексеевым. Сотрудники ФСБ и СК взяли их во время получения части взятки в размере 30 млн руб. в помещении вологодского представительства в Москве.

По данным «Коммерсанта», чиновники вымогали взятку в размере 100 млн руб. у лесопромышленного предприятия «Березник» за продление договора об аренде участков под вырубку леса. Однако губернатор Вологодской области Георгий Филимонов отверг их связь с лесами.