Глава Вологодской области отверг связь задержанного чиновника с лесами

Георгий Филимонов (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, комментируя задержание вице-мэра Дениса Алексеева по делу о вымогательстве 100 млн руб. у лесопромышленников за продление договора аренды участков под вырубку леса, заявил, что чиновник не имел отношения к лесной отрасли. Об этом глава региона сообщил в своем телеграм-канале.

«Замечу, что некоторые СМИ, не разобравшись, начали связывать произошедшее с делом Алексеева на Вологодчине — это не так. К лесной отрасли региона он не имел никакого отношения, а функционал был связан исключительно с работой представительства области в Москве», — отметил губернатор.

По его словам, декриминализация лесной сферы в Вологодской области всегда «была, есть и будет под особым контролем». В 2024 году в Вологодской области по итогам проверки у 157 арендаторов было выявлено 87 «особенностей».

«Эта работа будет, несомненно, продолжением», — добавил Филимонов. Он выразил надежду, что правоохранительные органы и следователи разберутся в ситуации, после чего можно будет сделать окончательные выводы.

44-летнего Дениса Алексеева утром 26 февраля задержали сотрудники ФСБ и Следственного комитета в Москве. Вместе с ним задержан глава представительства региона в столице Кирилл Бочаров.

Как сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные следствия, чиновники требовали у руководства лесопромышленного предприятия «Березник» 100 млн руб. за продление договора об аренде участков под вырубку леса в Вологодской области и за «общее покровительство» компании. Обоих задержали с поличным в офисе представительства в Староконюшенном переулке при передаче 30 млн руб. Ранее они успели получить еще 20 млн руб., но встреча проходила под контролем правоохранительных органов, куда обратились лесопромышленники.