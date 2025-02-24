ВТБ предупредил о схеме с форумами по защите от мошенников

Злоумышленники могут связываться с жертвой на форумах, где обсуждаются способы защиты от телефонных мошенников, куда заходит пользователь после подобных атак, сообщили в ВТБ. Там призвали критично оценивать ситуацию

Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Мошенники начали использовать новую схему в интернете с использованием форумов о том, как защититься от обмана, говорится в поступившем в РБК сообщении ВТБ.

Выявленная схема выглядит так: пользователь, которому ранее активно звонили телефонные мошенники, начинает искать в интернете информацию о том, как защититься от таких атак, и заходит на сайты с отзывами и мнениями по этому вопросу. Среди комментариев там могут оказаться сообщения от злоумышленников, которые убеждают пользователя, что тот контактировал с мошенниками и ему следует срочно «спасти свои деньги». Следуя инструкциям таких злоумышленников, жертва теряет средства, переведя им деньги.

В ВТБ призвали «включать голову» в ситуациях, которые касаются денег, и напомнили, что средства могут быть в безопасности только на том счете, который был открыт в банке.

До этого МВД предупреждало о мошеннической схеме, когда злоумышленники убеждают человека снять деньги в отделении банка, а затем перевести их на «безопасный» счет.

В прошлом году размер ущерба от мошенников для россиян, по оценкам МВД, составил 200 млрд руб. Показатель вырос на 36%: годом ранее был зафиксирован ущерб в 147 млрд руб.

По данным Центробанка, в 2024 году жертвами кибермошенников чаще всего становились работающие женщины в возрасте от 25 до 44 лет, со средним уровнем дохода и средним образованием, которые проживают в городе. Наиболее популярным способом контакта с жертвой стали звонки и СМС (45,6%), мессенджеры (15,7%) и соцсети (10,3%). В пятерку популярных способов вошли также электронная почта (7,7%) и получение доступа к аккаунтам на «Госуслугах» (7%).