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Как защититься от мошенников ,  
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ВТБ предупредил о схеме с форумами по защите от мошенников

ВТБ предупредил о мошеннической схеме с форумами по безопасности
Сюжет
Как защититься от мошенников
Злоумышленники могут связываться с жертвой на форумах, где обсуждаются способы защиты от телефонных мошенников, куда заходит пользователь после подобных атак, сообщили в ВТБ. Там призвали критично оценивать ситуацию
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Мошенники начали использовать новую схему в интернете с использованием форумов о том, как защититься от обмана, говорится в поступившем в РБК сообщении ВТБ.

Выявленная схема выглядит так: пользователь, которому ранее активно звонили телефонные мошенники, начинает искать в интернете информацию о том, как защититься от таких атак, и заходит на сайты с отзывами и мнениями по этому вопросу. Среди комментариев там могут оказаться сообщения от злоумышленников, которые убеждают пользователя, что тот контактировал с мошенниками и ему следует срочно «спасти свои деньги». Следуя инструкциям таких злоумышленников, жертва теряет средства, переведя им деньги.

В ВТБ призвали «включать голову» в ситуациях, которые касаются денег, и напомнили, что средства могут быть в безопасности только на том счете, который был открыт в банке.

До этого МВД предупреждало о мошеннической схеме, когда злоумышленники убеждают человека снять деньги в отделении банка, а затем перевести их на «безопасный» счет.

В МВД рассказали о новом способе мошенничества с «безопасными» счетами
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Фото:Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

В прошлом году размер ущерба от мошенников для россиян, по оценкам МВД, составил  200 млрд руб. Показатель вырос на 36%: годом ранее был зафиксирован ущерб в 147 млрд руб.

По данным Центробанка, в 2024 году жертвами кибермошенников чаще всего становились работающие женщины в возрасте от 25 до 44 лет, со средним уровнем дохода и средним образованием, которые проживают в городе. Наиболее популярным способом контакта с жертвой стали звонки и СМС (45,6%), мессенджеры (15,7%) и соцсети (10,3%). В пятерку популярных способов вошли также электронная почта (7,7%) и получение доступа к аккаунтам на «Госуслугах» (7%).

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Теги
Евгения Чернышова Евгения Чернышова, Полина Мартынова Полина Мартынова
кибермошенники ВТБ Денежные переводы киберзащита
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