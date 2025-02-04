Лавров назвал место в мире, которое Россия может занять вместе с США
На фоне превращения мира из однополярного в многополярный Россия и США могли бы стать одним из центров силы, написал в статье для журнала «Россия в глобальной политике» глава МИДа Сергей Лавров. Материал посвящен 80-летию со дня открытия Ялтинской конференции, на которой были определены контуры мироустройства после Второй мировой войны.
«Многополярность укрепляется, и вместо противодействия этому объективному процессу США могли бы в обозримой исторической перспективе стать одним из ответственных центров силы — наряду с Россией, Китаем и другими державами Глобального Юга, Востока, Севера и Запада», — считает он.
Однако нынешние власти США пока намерены «ковбойскими наскоками испытывать на прочность пределы податливости существующей ооноцентричной системы» к интересам страны. На Ялтинской конференции обсуждался вопрос создания всемирной организации для поддержания безопасности. Как отметил Лавров, такой формат взаимодействия Западу пришелся «не по нутру» и там этого не скрывают.
Президент Владимир Путин неоднократно заявлял о переходе к многополярному миру. В 2024-м он отметил, что такое мироустройство уже стало реальностью. Позицию России о необходимости многополярного мира разделяет и Китай. В прошлом году лидер страны Си Цзиньпин указывал, что КНР выступает против гегемонизма и за продвижение равноправной многополярности. Он подчеркивал, что мировому сообществу необходимо «решительно стоять на страже ооноцентричной международной системы и миропорядка, основанного на международном праве».
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