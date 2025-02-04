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Политика ,  
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Лавров назвал место в мире, которое Россия может занять вместе с США

Лавров: США вместе с РФ могли бы быть одним из центров силы в многополярном мире
На фоне укрепления многополярности в мире будут появляться центры силы, одними из них могут стать Россия и США, считает министр. Но для этого Вашингтону надо переосмыслить свою роль на международной арене
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Наталия Шатохина / Global Look Press)

На фоне превращения мира из однополярного в многополярный Россия и США могли бы стать одним из центров силы, написал в статье для журнала «Россия в глобальной политике» глава МИДа Сергей Лавров. Материал посвящен 80-летию со дня открытия Ялтинской конференции, на которой были определены контуры мироустройства после Второй мировой войны.

«Многополярность укрепляется, и вместо противодействия этому объективному процессу США могли бы в обозримой исторической перспективе стать одним из ответственных центров силы — наряду с Россией, Китаем и другими державами Глобального Юга, Востока, Севера и Запада», — считает он.

Однако нынешние власти США пока намерены «ковбойскими наскоками испытывать на прочность пределы податливости существующей ооноцентричной системы» к интересам страны. На Ялтинской конференции обсуждался вопрос создания всемирной организации для поддержания безопасности. Как отметил Лавров, такой формат взаимодействия Западу пришелся «не по нутру» и там этого не скрывают.

Си Цзиньпин высказался против гегемонизма и в пользу многополярности
Политика
Си Цзиньпин

Президент Владимир Путин неоднократно заявлял о переходе к многополярному миру. В 2024-м он отметил, что такое мироустройство уже стало реальностью. Позицию России о необходимости многополярного мира разделяет и Китай. В прошлом году лидер страны Си Цзиньпин указывал, что КНР выступает против гегемонизма и за продвижение равноправной многополярности. Он подчеркивал, что мировому сообществу необходимо «решительно стоять на страже ооноцентричной международной системы и миропорядка, основанного на международном праве».

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Сергей Лавров

дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
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