Нарышкин заявил о деградации США как мирового гегемона

Сергей Нарышкин (Фото: Михаил Синицын / ТАСС)

Соединенные Штаты, долгое время доминировавшие на мировой арене, постепенно теряют контроль над ситуацией, мир вступает в эпоху многополярности, заявил в интервью «РИА Новости» директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

«Бывший гегемон в лице США постепенно деградирует, теряет контроль. И одновременно в мире появляются новые мощные, авторитетные государства-игроки, которые имеют большой потенциал», — отметил Нарышкин.

По его словам, однополярный миропорядок, символом которого были США, уходит в прошлое, уступая место новому справедливому и многополярному устройству. Этот процесс сопровождается сложностями, но открывает перспективы для появления новых участников.

Глава СВР также выразил мнение, что международная обстановка в 2025 году останется напряженной и многое будет зависеть от того, смогут ли региональные и глобальные игроки проявить достаточный уровень здравомыслия и выдержки.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял о том, что мир вступает в эпоху многополярности. На заседании клуба «Валдай» в ноябре 2024 года он заявил, что россиянам выпало жить в эпоху кардинальных изменений и формирования нового мирового устройства.

«Мы становимся свидетелями создания новой системы, не похожей на Вестфальскую или Ялтинскую. Поднимаются новые державы», — отметил он тогда.

Путин предупредил также, что западная формула «если не с нами, то против нас» несет риск новых конфликтов.