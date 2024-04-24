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Авария с участием Ефремова ,  
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Адвокат Ефремова назвал уткой информацию об отказе актеру в УДО

Адвокат Ефремова Падалко: актеру не отказывали в освобождении по УДО
Сюжет
Авария с участием Ефремова
Михаил Ефремов
Михаил Ефремов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Актеру Михаилу Ефремову не отказывали в условно-досрочном освобождении (УДО) по делу о ДТП, сообщил ТАСС адвокат артиста Юрий Падалко.

«Очередная утка. Документы на УДО еще не подавали», — сказал адвокат. Он сказал, что не знает «кто это делает, с какой целью».

В начале марта администрация исправительной колонии, в которой отбывает наказание актер, поддержала его ходатайство об УДО. По словам председателя общественно-наблюдательной комиссии Москвы Георгия Волкова, теперь все будет зависеть от предстоящего суда. Однако ФСИН опровергла информацию о том, что Ефремов обратился в суд с ходатайством об УДО.

Михаил Ефремов может выйти по УДО. Как складывалась его жизнь и карьера
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Михаил&nbsp;Ефремов

Актер спровоцировал ДТП в центре Москвы в июне 2020 года. Ефремов не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в фургон. Водитель фургона, 57-летний курьер Сергей Захаров, умер в больнице. Ефремов получил восемь лет строгого режима, затем срок смягчили до семи с половиной.

Артист пытался обжаловать приговор, настаивая в том числе на слабом здоровье, но прокурор в сентябре 2021 года выступил против изменения наказания, так как, по его словам, Ефремов «не может принести пользу обществу в принципе в связи с ухудшением его состояния здоровья».

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Михаил Ефремов

актер
10 ноября 1963 года
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