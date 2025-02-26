Захарова назвала «парадом клоунов» голосование Евросоюза по Украине в ООН

Мария Захарова (Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press)

Страны Евросоюза устроили «парад клоунов» в ходе голосования по резолюциям по ситуации на Украине в Совете Безопасности и на Генассамблее ООН, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Дипломат напомнила, что Франция и Великобритания во время голосования по проекту американской резолюции в ООН 24 февраля вели себя непоследовательно и слишком быстро меняли свои позиции. Документ в Генассамблее Париж и Лондон поддержали только после внесения правок, в ходе голосования в Совбезе проект американской резолюции был принят без правок.

«Если бы Британия и Франция <...> были принципиальны в своей позиции, то в Совете Безопасности ООН они бы проголосовали против (резолюции — РБК), просто применив право вето. Но нет. Это их позор», — сказала Захарова.

Дипломат отметила, что Франция и Великобритания неоднократно заявляли о необходимости включить их в состав участников переговоров по мирному урегулированию на Украине.

«Парад клоунов прошел, но есть еще важный нюанс. <...> Как вас сажать за стол переговоров, если вы за этим столом переговоров такое устраиваете?» — поинтересовалась представительница МИДа.

По мнению Захаровой, европейские страны могут использовать ООН как переговорную площадку. Однако даже на этом этапе стороны не могут договориться, считает дипломат.

12 февраля американский лидер Дональд Трамп поговорил по телефону с российским президентом Владимиром Путиным. Менее чем через неделю после этого звонка в Эр-Рияде прошли первые за три года переговоры российской и американской делегаций, где в том числе обсуждали конфликт на Украине. Представители Киева на встрече не присутствовали.

Путин высоко оценил итоги переговоров и добавил, что «результат есть». Он подчеркнул, что Россия готова вернуться к обсуждению украинского урегулирования. Трамп заявил, что после встречи в Саудовской Аравии «намного более уверен» в урегулировании между Россией и Украиной.