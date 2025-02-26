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Военная операция на Украине ,  
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Захарова назвала «парадом клоунов» голосование Евросоюза по Украине в ООН

Сюжет
Военная операция на Украине
Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press)

Страны Евросоюза устроили «парад клоунов» в ходе голосования по резолюциям по ситуации на Украине в Совете Безопасности и на Генассамблее ООН, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Дипломат напомнила, что Франция и Великобритания во время голосования по проекту американской резолюции в ООН 24 февраля вели себя непоследовательно и слишком быстро меняли свои позиции. Документ в Генассамблее Париж и Лондон поддержали только после внесения правок, в ходе голосования в Совбезе проект американской резолюции был принят без правок.

«Если бы Британия и Франция <...> были принципиальны в своей позиции, то в Совете Безопасности ООН они бы проголосовали против (резолюции — РБК), просто применив право вето. Но нет. Это их позор», — сказала Захарова.

Дипломат отметила, что Франция и Великобритания неоднократно заявляли о необходимости включить их в состав участников переговоров по мирному урегулированию на Украине.

«Парад клоунов прошел, но есть еще важный нюанс. <...> Как вас сажать за стол переговоров, если вы за этим столом переговоров такое устраиваете?» — поинтересовалась представительница МИДа.

По мнению Захаровой, европейские страны могут использовать ООН как переговорную площадку. Однако даже на этом этапе стороны не могут договориться, считает дипломат.

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12 февраля американский лидер Дональд Трамп поговорил по телефону с российским президентом Владимиром Путиным. Менее чем через неделю после этого звонка в Эр-Рияде прошли первые за три года переговоры российской и американской делегаций, где в том числе обсуждали конфликт на Украине. Представители Киева на встрече не присутствовали.

Путин высоко оценил итоги переговоров и добавил, что «результат есть». Он подчеркнул, что Россия готова вернуться к обсуждению украинского урегулирования. Трамп заявил, что после встречи в Саудовской Аравии «намного более уверен» в урегулировании между Россией и Украиной.

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Мария Захарова Евросоюз Военная операция на Украине ООН
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
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