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Падение режима Асада ,  
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Лавров сообщил об условии Европы для снятия санкций с Сирии

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Падение режима Асада
Виды Дамаска
Виды Дамаска (Фото: Chris McGrath / Getty Images)

Европейские страны предложили частично снять ограничения с Сирии при условии «вышвыривания» из страны России, сообщил российский министр иностранных дел Сергей Лавров, его слова передает корреспондент РБК.

Однако Россия будет добиваться отмены санкций против Сирии без каких-либо условий, заявил министр.

«Мы, кстати, высказались в Организации Объединенных Наций за то, чтобы немедленно все эти санкции (с Сирии. — РБК) были сняты. <...> Будем этот вопрос ставить и добиваться отмены этих односторонних санкций без каких-либо условий», — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров в Дохе.

ЕС решил поддержать новые власти Сирии снятием санкций
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Фото:Spencer Platt / Getty Images

В январе глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз намерен поддержать экономическое восстановление страны после свержения режима Башара Асада и «готов облегчить санкции против Сирии в зависимости от того, как будет поступать новое правительство».

В феврале Совет ЕС решил приостановить ряд санкций против Сирии в энергетической (включая нефть, газ и электроэнергетику) и транспортной сферах.

Режим Асада был свергнут в декабре 2024 года, президент бежал в Россию, где получил убежище. К власти пришла вооруженная оппозиция, страной в переходный период руководит глава группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана в России террористической и запрещена) Ахмед аш-Шараа.

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Теги
Евросоюз Сирия санкции Лавров МИД
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