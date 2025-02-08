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Замглавы минздрава Удмуртии задержали за взятку от ритуального агентства

Замглавы минздрава Удмуртии задержали за взятку от ритуального агентства
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Заместитель министра здравоохранения Удмуртии была задержана по делу о получении взятки в размере 1,3 млн руб. от ритуального агентства. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета (СК).

В ведомстве имя задержанной чиновницы не назвали. По данным Udm-info, речь идет о Наталье Кропочевой, которую назначили на эту должность в июне 2024 года, до этого она возглавляла ижевскую Городскую клиническую больницу № 2.

По версии следствия, замминистра получила взятку от ритуального агентства за заключение договора на транспортировку тел умерших из возглавляемого обвиняемой медицинского учреждения.

«После чего она будучи главным врачом, а впоследствии и заместителем министра здравоохранения, обеспечила предоставление информации о смертях граждан с целью заключения ритуальной организацией с родственниками умерших договора об оказании услуг по организации похорон». — отметили в ведомстве.

Там добавили, что также была задержана 59-летняя знакомая замминистра, которая выступала посредником в коррупционной схеме — она передавала чиновнице деньги от ритуального агентства.

В отношении замминистра возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса — получение взятки в особо крупном размере. Максимальное наказание по этой части статьи — 15 лет лишения свободы. В суд направлено ходатайство об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в управлении СК.

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Фото:Николай Хижняк / РИА Новости

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Теги
Удмуртия взятка Следственный комитет
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