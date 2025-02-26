Москалькова призвала ускорить решение об алиментах для детей после 18 лет

Татьяна Москалькова (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

В России могут ввести алименты для детей старше 18 лет, которые еще учатся в школе или уже поступили в училище или вуз, говорится в докладе уполномоченной по правам человека Татьяны Москальковой.

Омбудсмен призвала ускорить рассмотрение этого вопроса. Соответствующий законопроект разработали в Минюсте, Москалькова предложила внести его на рассмотрение в Госдуму.

По мнению уполномоченной по правам человека, было бы справедливо добавить в Семейный кодекс норму о необходимости для родителей выплачивать алименты детям старше 18 лет, которые после школы продолжили обучение. Норма была ранее описана в докладах Москальковой в 2020 и 2021 годах.

Сейчас трудоспособные совершеннолетние граждане, обучающиеся в общеобразовательных организациях, не имеют прав на алименты, уточняет уполномоченная.

«На практике совершеннолетие не всегда совпадает с финансовой независимостью человека, поскольку в образовательных организациях по программе среднего общего образования предусмотрено 11-летнее обучение», — говорится в сообщении.

В начале 2024 года Федеральная служба судебных приставов (ФССП) сообщила, что общая сумма задолженности по алиментам в России достигла 252 млрд руб. Всего ведомство завело 1,5 млн исполнительных производств в отношении неплательщиков.

В мае 2024 года президент России Владимир Путин подписал закон о формировании открытого реестра должников по алиментам.

В список внесут сведения о злостных неплательщиках, привлеченных к административной или уголовной ответственности, а также лицах, объявленных в розыск. Он охватит задолженности по алиментам на содержание несовершеннолетних детей, совершеннолетних недееспособных граждан и нетрудоспособных родителей.

В ФССП сообщили, что работодателей могут обязать проверять сотрудников в реестре должников по алиментам и удерживать часть их зарплаты при наличии задолженности. Список опубликуют в 2025 году, в него могут попасть около 120 тыс. человек, привлеченных к административной ответственности и порядка 68 тыс. осужденных за неуплату.