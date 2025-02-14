Аристов заявил об удержании части зарплаты у неплательщиков алиментов

Фото: Светлана Возмилова / Global Look Press

Работодателей могут обязать проверять сотрудников в реестре должников по алиментам и удерживать часть их зарплаты при наличии задолженности. Об этом сообщил «РИА Новости» директор Федеральной службы судебных приставов (ФСПП) Дмитрий Аристов.

По словам главы ведомства, в этом году начнет работу реестр должников по алиментам, в который могут попасть около 120 тыс. человек, привлеченных к административной ответственности и порядка 68 тыс. осужденных за неуплату.

«Мы полагаем, что цели формирования реестра будут расширены — с информационного он должен стать регулирующим, работодатели будут в обязательном порядке проверять своих сотрудников на предмет их нахождения в реестре», — подчеркнул Аристов.

Закон о формировании открытого реестра должников по алиментам был подписан президентом России Владимиром Путиным в мае 2024 года.

В реестр внесут сведения о злостных неплательщиках, привлеченных к административной или уголовной ответственности, а также лицах, объявленных в розыск. Он охватит задолженности по алиментам на содержание несовершеннолетних детей, совершеннолетних недееспособных граждан и нетрудоспособных родителей.

Формировать и вести базу будет ФСПП. В реестре укажут личные данные должников, сумму задолженности и информацию об исполнительном производстве. Неплательщиков будут уведомлять о включении в список или исключении из него в течение суток.

Законопроект о создании реестра был разработан Минюстом в 2022 году, а в 2024 году одобрен Госдумой и Советом Федерации. Глава Минюста Константин Чуйченко назвал этот список «позорной доской» и сообщил, что в него могут попасть около 144 тыс. человек.