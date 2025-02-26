Омбудсмен сообщила о работе над возвратом с Украины 16 российских детей
Аппарат российского детского омбудсмена работает над возвращением 16 детей с территории Украины в Россию, сообщила «РИА Новости» уполномоченная при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова.
Еще 10 несовершеннолетних готовят к передаче украинским родственникам, добавила детский омбудсмен. По ее словам, дети разлучились с близкими на фоне боевых действий или по другим семейным обстоятельствам.
«В настоящий момент мы воссоединили 95 детей с их близкими на Украине, 17 детей вернулись в Россию», — цитирует агентство Львову-Белову.
Несовершеннолетних передают только тем родственникам, которые являются их законными представителями и имеют право на опеку, подчеркнула омбудсмен.
Аппарат также работает над 21 делом, где существует конфликт интересов, добавила Львова-Белова.
«У нас здесь, в России, мама, на Украине — папа или наоборот. Но мы знаем, что это всегда сложно даже в рамках одной страны, не говоря уже, когда это касается разных стран при текущей обстановке», — отметила уполномоченная по правам ребенка.
По словам детского омбудсмена, в таких случаях сотрудники аппарата подключают к переговорам нейтрального посредника и выясняют желание ребенка.
Москва и Киев периодически передают друг другу несовершеннолетних при содействии посредников.
В середине февраля Россия вернула на Украину восемь детей. Их встреча с родственниками состоялась в здании посольства Катара в Москве. На Украину уехали дети в возрасте от 5 до 15 лет.
На следующий день Киев, также при посредничестве Катара, передал Москве двух сестер 12 лет для воссоединения с семьей. Девочки жили у бабушки с дедушкой на Украине, их мать работала в России и до начала боевых действий регулярно навещала дочерей.
Читайте РБК в Telegram.
Банк России сохранит ключевую ставку на уровне 21% весь 2025 год. Прогноз ВТБ
Жерара Депардье могут исключить из Союза кинематографистов России
Как спасли выброшенную туристом с обрыва кошку в Ялте. Видео
В Домодедово задержали 60-летнего «жениха» с кольцом за 22 млн руб.
Напавшие на генконсульство РФ в Марселе попали на камеры видеонаблюдения
Новый глава «Роскосмоса» уволил еще двух своих заместителей
В Полтаве демонтировали памятник Петру I
В МВД возбудили новое дело из-за хищения российских вагонов на Украине
Взрыв прогремел в генконсульстве РФ в Марселе. Подробности
Renault должна будет возместить «АвтоВАЗу» около 112,5 млрд руб
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов