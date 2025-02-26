Омбудсмен сообщила о работе над возвратом с Украины 16 российских детей

Мария Львова-Белова (Фото: Евгений Мессман / ТАСС)

Аппарат российского детского омбудсмена работает над возвращением 16 детей с территории Украины в Россию, сообщила «РИА Новости» уполномоченная при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Еще 10 несовершеннолетних готовят к передаче украинским родственникам, добавила детский омбудсмен. По ее словам, дети разлучились с близкими на фоне боевых действий или по другим семейным обстоятельствам.

«В настоящий момент мы воссоединили 95 детей с их близкими на Украине, 17 детей вернулись в Россию», — цитирует агентство Львову-Белову.

Несовершеннолетних передают только тем родственникам, которые являются их законными представителями и имеют право на опеку, подчеркнула омбудсмен.

Аппарат также работает над 21 делом, где существует конфликт интересов, добавила Львова-Белова.

«У нас здесь, в России, мама, на Украине — папа или наоборот. Но мы знаем, что это всегда сложно даже в рамках одной страны, не говоря уже, когда это касается разных стран при текущей обстановке», — отметила уполномоченная по правам ребенка.

По словам детского омбудсмена, в таких случаях сотрудники аппарата подключают к переговорам нейтрального посредника и выясняют желание ребенка.

Москва и Киев периодически передают друг другу несовершеннолетних при содействии посредников.

В середине февраля Россия вернула на Украину восемь детей. Их встреча с родственниками состоялась в здании посольства Катара в Москве. На Украину уехали дети в возрасте от 5 до 15 лет.

На следующий день Киев, также при посредничестве Катара, передал Москве двух сестер 12 лет для воссоединения с семьей. Девочки жили у бабушки с дедушкой на Украине, их мать работала в России и до начала боевых действий регулярно навещала дочерей.