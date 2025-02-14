Украина передала России двоих детей через Катар
Украина при посредничестве Катара передала России двоих детей для воссоединения с семьями. Церемония прошла в посольстве ближневосточного государства в Москве, передает корреспондент РБК.
Переданные дети — две сестры, им по 12 лет. Обе жили у бабушки с дедушкой на Украине, а мать работала в России и регулярно их навещала вплоть до начала боевых действий. В церемонии приняли участие детский омбудсмен Мария Львова-Белова и представитель посольства Абдурахман Салех аль-Кувари.
Накануне, 13 февраля, в здании дипмиссии Катара состоялась церемония воссоединения восьмерых детей в возрасте от пяти до 15 лет с родными на Украине. Всего с начала процесса воссоединения к близким в Россию удалось вернуть 17 детей из 11 семей, а с близкими на Украине и в третьих странах воссоединились 95 детей из 75 семей.
Помимо участия в возвращении детей Катар помогает России и Украине в вопросах, касающихся военнопленных: в конце октября стороны обменялись письмами пленных к родным при посредничестве Дохи.
В обмене военнопленными между Киевом и Москвой посредничеством занимается еще одна ближневосточная страна, ОАЭ. В этом году благодаря ее содействию с обеих сторон удалось вернуть домой почти 2,2 тыс. человек, последний обмен прошел в феврале по формуле «150 на 150». Абу-Даби пообещал, что продолжит работу в этом направлении.
FT узнала, когда на Западе ожидают сделки Путина и Трампа
Трамп анонсировал переговоры России, США и Украины в Мюнхене
Бизнес-джет ВВС США приземлился в Москве
Кремль ответил на предложение Трампа о месте встречи с Путиным
Трамп заявил, что хотел бы вернуть Россию в «Большую семерку»
Российский рынок акций замедлил рост после резкого взлета
На Украине ввели санкции против Порошенко, Коломойского и Медведчука
В ЕС считают, что Трамп заставит Европу заплатить за восстановление Украины
РБК запускает винный салон. Расписание
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Аналитики Bloomberg составили три сценария завершения конфликта России и Украины