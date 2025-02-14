Украина передала России двоих детей через Катар

Фото: Валентина Шварцман / РБК Фото: Валентина Шварцман / РБК

Украина при посредничестве Катара передала России двоих детей для воссоединения с семьями. Церемония прошла в посольстве ближневосточного государства в Москве, передает корреспондент РБК.

Переданные дети — две сестры, им по 12 лет. Обе жили у бабушки с дедушкой на Украине, а мать работала в России и регулярно их навещала вплоть до начала боевых действий. В церемонии приняли участие детский омбудсмен Мария Львова-Белова и представитель посольства Абдурахман Салех аль-Кувари.

Накануне, 13 февраля, в здании дипмиссии Катара состоялась церемония воссоединения восьмерых детей в возрасте от пяти до 15 лет с родными на Украине. Всего с начала процесса воссоединения к близким в Россию удалось вернуть 17 детей из 11 семей, а с близкими на Украине и в третьих странах воссоединились 95 детей из 75 семей.

Помимо участия в возвращении детей Катар помогает России и Украине в вопросах, касающихся военнопленных: в конце октября стороны обменялись письмами пленных к родным при посредничестве Дохи.

В обмене военнопленными между Киевом и Москвой посредничеством занимается еще одна ближневосточная страна, ОАЭ. В этом году благодаря ее содействию с обеих сторон удалось вернуть домой почти 2,2 тыс. человек, последний обмен прошел в феврале по формуле «150 на 150». Абу-Даби пообещал, что продолжит работу в этом направлении.