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Технологии и медиа ,  
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Грузовой корабль «Прогресс МС-28» затопили после завершения миссии

Грузовой космический корабль «Прогресс МС-28», находившийся на МКС c августа 2024 года, завершил полет и был затоплен в Тихом океане. Об этом сообщила пресс-служба корпорации «Роскосмос».

«Сегодня грузовой корабль «Прогресс МС-28», проведший полгода на Международной космической станции, был сведен с орбиты, вошел в плотные слои атмосферы и разрушился», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что несгоревшие элементы конструкции корабля упали в несудоходном районе южной части Тихого океана.

В ходе миссии «Прогресс МС-28» выполнил десять коррекций орбиты станции, включая два маневра для уклонения от космического мусора, отметили в «Роскосмосе».

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Запуск «Прогресса МС-28» состоялся 15 августа 2024 года с космодрома Байконур с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1а». Этот старт стал девятым для российской ракетной программы в 2024 году. Стыковка «Прогресса МС-28» стала 94-й в истории кораблей этой серии с 1978 года.

17 августа 2024 года «Прогресс МС-28» успешно пристыковался к МКС, космический корабль занял место у служебного модуля «Звезда» в российском сегменте станции.

На борту «Прогресса» на МКС прибыло более 2,6 т грузов, включая топливо, оборудование для станции, продукты питания, воду, одежду и другие необходимые материалы для экипажа. Кроме того, корабль доставил аппаратуру для проведения научных экспериментов, направленных на изучение работы легких в условиях длительного полета и влияния геомагнитосферы на сердечно-сосудистую систему.

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грузовой корабль «Прогресс» МКС Байконур
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