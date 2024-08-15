Ракета с грузовиком «Прогресс МС-28» стартовала с Байконура

Ракета-носитель «Союз-2.1а» стартовала с космодрома Байконур с грузовым кораблем «Прогресс МС-28», которому предстоит отправиться на Международную космическую станцию (МКС), трансляцию пуска вел «Роскосмос».

«Выведение корабля на заданную орбиту, его отделение от третьей ступени ракеты, раскрытие антенн и панелей солнечных батарей корабля прошли штатно», — говорится в сообщении в телеграм-канале.

Запуск был произведен в 6:20 мск. Это девятый пуск российской ракеты в 2024 году.

Стыковка грузовика с модулем «Звезда» запланирована на 17 августа в 8:56 мск.

Он доставит на орбиту 2621 кг грузов, в том числе 1201 кг аппаратуры и оборудования для систем станции, одежды, питания, медицинских и санитарно-гигиенических средств для экипажа, 950 кг топлива, 420 кг воды и 50 кг азота.

В конце марта с космодрома Байконур запустили ракету «Союз-2.1б» со спутником дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П».

В «Роскосмосе» тогда рассказали, что аппарат отправили на исследование природных ресурсов Земли, отслеживание загрязнений окружающей среды, поиск месторождений полезных ископаемых, оценку состояния ледовой обстановки и мониторинг чрезвычайных ситуаций.