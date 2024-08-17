«Роскосмос» показал стыковку «Прогресса» с МКС

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Грузовой космический корабль «Прогресс МС-27» пристыковался к Международной космической станции (МСК), сообщила пресс-служба «Роскосмоса».

Стыковка была проведена в 8:53 мск, корабль причалил к служебному модулю «Звезда» российского сегмента станции.

На «Прогрессе МС-28» на МКС было доставлено более 2,6 т грузов, в числе которых топливо, аппаратура и оборудование для систем станции. Корабль также доставил одежду, воду, продукты питания и другие необходимые предметы для космонавтов «Роскосмоса» и астронавтов NASA, которые находятся на станции в рамках 71-й длительной экспедиции.

Кроме того, на «Прогрессе» были отправлены устройства, с помощью которых на МКС будут проведены научные эксперименты для «оценки вентиляторной функции легких в длительном полете» и «исследования роли геомагнитосферы Земли в патогенезе сердечно-сосудистых заболеваний».

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с «Прогрессом МС-28» стартовала с космодрома Байконур рано утром 15 августа. Это девятый пуск российской ракеты в 2024 году.

Стыковка «Прогресса МС-28» со станцией стала 94-й для кораблей этого семейства с 1978 года.

Предыдущий корабль — «Прогресс МС-27» — прибыл на Международную космическую станцию в начале лета.