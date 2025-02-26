Президент Колумбии назвал «глупостью» Зеленского соглашение по сырью
Президент Колумбии Густаво Петро раскритиковал соглашение Украины и США о разработке украинских редкоземельных металлов, назвав его «глупостью» президента Украины Владимира Зеленского. Соответствующее заявление он сделал на своей странице в социальной сети Х.
«Глупость Зеленского в том, что он позволил собой манипулировать западным европейцам, которые не знают, куда они идут, то ли к Гитлеру, то ли в никуда. Глупость!», — написал глава государства.
Петро также выразил мнение, что «глупостью» является и то, что украинцы сражаются против «славянских братьев», чтобы в конечном итоге уступить влиянию США.
25 февраля Financial Times (FT) сообщила, что Украина согласовала с США условия сделки о совместной разработке своих минеральных ресурсов, включая нефть и газ. Ранее Вашингтон отказался от требования о праве на $500 млрд потенциального дохода.
По данным FT, соглашение предусматривает создание фонда, куда Киев будет перечислять 50% доходов от будущей монетизации ресурсов. Однако в нем отсутствуют гарантии безопасности от США, на которых настаивала Украина.
Стороны еще не урегулировали вопросы юрисдикции, доли США в фонде и условия совместного владения. Документ должны ратифицировать в Верховной раде Украины. Обсуждение сделки продолжается с начала февраля, после отказа Зеленского принять изначальные условия Вашингтона.
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