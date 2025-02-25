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Политика ,  
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AFP узнало возможную дату подписания соглашения Украины и США по ресурсам

AFP: США и Украина могут подписать сделку о ресурсах 28 февраля

Украина рассматривает возможность подписания соглашения с США по минеральным ресурсам 28 февраля в Вашингтоне. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.

«На данном этапе мы рассматриваем визит в Вашингтон в пятницу, чтобы подписать сделку», — приводит его слова агентство.

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Фото:Paul Ellis / Getty Images

Украинские чиновники 25 февраля сообщили Financial Times о достижении договоренности с США по совместной разработке минеральных ресурсов Украины, включая нефть и газ. Документ предусматривает создание фонда, в который будет поступать 50% доходов от будущей монетизации минеральных ресурсов, но он не затрагивает текущую деятельность крупных энергетических компаний Украины.

Собеседники издания рассказали, что США отказались от требования о получения $500 млрд дохода, а Киев добился более выгодных условий. Однако ряд вопросов, включая юрисдикцию сделки и размер доли США в общем инвестиционном фонде, остаются нерешенными.

Переговоры о сделке велись с начала февраля. Первоначальное предложение Вашингтона Киев отверг, что вызвало напряженность в отношениях между странами. Позднее США предложили новый, более жесткий вариант соглашения, но после дополнительных обсуждений стороны пришли к компромиссу. Теперь документ должен быть ратифицирован Верховной радой.

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