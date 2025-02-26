Над Черным морем сбили четыре дрона
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре украинских беспилотника над акваторией Черного моря, сообщил в телеграм-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
«Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 4 БПЛА над акваторией Черного моря на высоте почти 1,5 километра на значительном расстоянии от берега», — говорится в сообщении губернатора.
Развожаев уточнил, что громкие звуки, которые были слышны жителям региона, являются следствием работы ПВО.
Вечером 24 февраля в Севастополе дежурные силы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили беспилотник без боевого заряда.
Беспилотник спустился на парашюте, что затруднило его обнаружение. После активации автоматических систем РЭБ аппарат упал в районе проспекта Победы.
По информации главы региона, пострадавших нет, однако фасад одного из жилых домов получил незначительные повреждения.
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