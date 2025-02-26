Развожаев: над Черным морем сбили четыре дрона

Над Черным морем сбили четыре дрона

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре украинских беспилотника над акваторией Черного моря, сообщил в телеграм-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 4 БПЛА над акваторией Черного моря на высоте почти 1,5 километра на значительном расстоянии от берега», — говорится в сообщении губернатора.

Развожаев уточнил, что громкие звуки, которые были слышны жителям региона, являются следствием работы ПВО.

Вечером 24 февраля в Севастополе дежурные силы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили беспилотник без боевого заряда.

Беспилотник спустился на парашюте, что затруднило его обнаружение. После активации автоматических систем РЭБ аппарат упал в районе проспекта Победы.

По информации главы региона, пострадавших нет, однако фасад одного из жилых домов получил незначительные повреждения.