Электроподстанция загорелась на Кубани из-за падения обломков БПЛА
Обломки беспилотного летательного аппарата упали на помещение электроподстанции близ станицы Нововеличковская в Краснодарском крае, начался пожар, сообщил региональный оперштаб.
«Произошло возгорание, его ликвидируют оперативные службы. По предварительной информации, пострадавших нет», — сказано в сообщении.
Этим вечером на ту же электроподстанцию упали обломки другого дрона, но возгорания не было, никто не пострадал. В тот раз оперштаб уточнил, что электроснабжение не отключали.
Станица Нововеличковская расположена примерно в 18 км к северо-западу от Краснодара.
Минобороны России отчиталось, что с 15:30 до 19:30 мск силы ПВО сбили 28 украинских беспилотников, из которых 19 — над Краснодарским краем, еще восемь над Азовским морем, а один — над Белгородской областью.
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