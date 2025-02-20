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Военная операция на Украине ,  
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Электроподстанция загорелась на Кубани из-за падения обломков БПЛА

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Военная операция на Украине
Обломки второй раз за вечер упали на электроподстанцию, начался пожар, его пытаются потушить. Станица, около которой стоит объект, расположен в 18 км от Краснодара
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Обломки беспилотного летательного аппарата упали на помещение электроподстанции близ станицы Нововеличковская в Краснодарском крае, начался пожар, сообщил региональный оперштаб.

«Произошло возгорание, его ликвидируют оперативные службы. По предварительной информации, пострадавших нет», — сказано в сообщении.

Этим вечером на ту же электроподстанцию упали обломки другого дрона, но возгорания не было, никто не пострадал. В тот раз оперштаб уточнил, что электроснабжение не отключали.

Станица Нововеличковская расположена примерно в 18 км к северо-западу от Краснодара.

Минобороны России отчиталось, что с 15:30 до 19:30 мск силы ПВО сбили 28 украинских беспилотников, из которых 19 — над Краснодарским краем, еще восемь над Азовским морем, а один — над Белгородской областью.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Краснодарский край беспилотники дроны
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