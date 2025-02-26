В Судане разбился военный самолет с офицерами на борту
В окрестностях Омдурмана в Судане потерпел крушение военный самолет «Антонов», на борту которого находились офицеры суданской армии. Об этом сообщает Alrakoba.
Причиной аварии, по данным издания, стала техническая неисправность, перед падением у воздушного судна загорелась задняя часть. В результате катастрофы погибли пять мирных жителей, генерал-майор, а также несколько офицеров и солдат суданской армии
Суданские власти пока не комментировали крушение.
В середине февраля самолет Военно-морских сил (ВМС) США Boeing EA-18G Growler ВМС США потерпел крушение над заливом Сан-Диего неподалеку от авиабазы Норт-Айленд в Калифорнии.
Оба пилота успели катапультироваться и были спасены экипажем рыболовецкого судна. Позже их доставили в медицинское учреждение.
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