В Судане разбился военный самолет с офицерами на борту

В окрестностях Омдурмана в Судане потерпел крушение военный самолет «Антонов», на борту которого находились офицеры суданской армии. Об этом сообщает Alrakoba.

Причиной аварии, по данным издания, стала техническая неисправность, перед падением у воздушного судна загорелась задняя часть. В результате катастрофы погибли пять мирных жителей, генерал-майор, а также несколько офицеров и солдат суданской армии

Суданские власти пока не комментировали крушение.

В середине февраля самолет Военно-морских сил (ВМС) США Boeing EA-18G Growler ВМС США потерпел крушение над заливом Сан-Диего неподалеку от авиабазы Норт-Айленд в Калифорнии.

Оба пилота успели катапультироваться и были спасены экипажем рыболовецкого судна. Позже их доставили в медицинское учреждение.