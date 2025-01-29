В Южном Судане 18 человек погибли при крушении самолета
В Южном Судане разбился самолет, погибли 18 человек, сообщает радиостанция Miraya.
Погибли оба пилота воздушного судна. Всего на борту находился 21 пассажир.
Самолет вылетел с нефтяного месторождения, отмечает Miraya. По данным источников местной радиостанции Eye Radio, на его борту находились инженеры, которые направлялись с нефтяного месторождения Юнити в столицу страны Джубу. Воздушное судно принадлежало компании Light Air Services, а среди пассажиров — 16 граждан Южного Судана, двое граждан Китая и один гражданин Индии. Двое человек выжили, отмечает Eye Radio.
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