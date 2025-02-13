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Политика ,  
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Военный самолет США упал в залив у побережья Калифорнии

Самолет Военно-морских сил (ВМС) США потерпел крушение над заливом Сан-Диего недалеко от авиабазы Норт-Айленд в Калифорнии. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на военных.

В ВМС сообщили, что в воду упал Boeing EA-18G Growler, предназначенный для ведения радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Оба пилота спаслись, их госпитализировали, добавили в ведомстве.

В управлении береговой охраны отметили, что пилоты были спасены рыболовецким судном.

На место крушения были направлены 60 пожарных и различная техника, в том числе вертолет, пишет телеканал.

Обломки разбившегося Black Hawk достали из реки в Вашингтоне
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Фото:Getty Images

В конце января самолет авиакомпании American Eagle («дочка» American Airlines) столкнулся с вертолетом Black Hawk над рекой Потомак в Вашингтоне. На борту самолета находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа, в вертолете — три человека. Никто не выжил.

Президент США Дональд Трамп заявил, что военный вертолет нарушил безопасную высоту полета. По данным национального совета безопасности на транспорте, самолет в момент столкновения находился на высоте 325 футов (99 м), хотя диспетчеры оценивали, что он был на высоте 200 футов (около 61 м).

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Калифорния США авиакатастрофа
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