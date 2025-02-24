Средства РЭБ подавили дрон-разведчик над Севастополем

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В Севастополе дежурные силы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили беспилотник без боевого заряда. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

По предварительной версии, беспилотник разведывательного типа спустился на парашюте, поэтому его обнаружение являлось затруднительным. После работы автоматических систем РЭБ беспилотник упал в районе проспекта Победы.

Пострадавших, по словам главы региона, нет. Незначительно пострадал фасад жилого дома.

В середине января ФСБ России задержала жителя Севастополя, подозреваемого в передаче военной разведке Украины сведений о размещении российских систем ПВО и подразделений Черноморского флота. В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по статье о госизмене — ст. 275 Уголовного кодекса.

По данным следствия, мужчина вступил в чат в Telegram, который находился под контролем Главного управления разведки Минобороны Украины. Там он получал инструкции по сбору разведданных и передавал сведения о расположении постов воздушного наблюдения, систем ПВО и подразделений Черноморского флота.

В ФСБ подчеркнули, что собранная информация использовалась для нанесения ударов по российским военным объектам. Наказание по статье о госизмене предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы или пожизненный срок.