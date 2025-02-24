Средства РЭБ подавили дрон-разведчик над Севастополем
В Севастополе дежурные силы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили беспилотник без боевого заряда. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
По предварительной версии, беспилотник разведывательного типа спустился на парашюте, поэтому его обнаружение являлось затруднительным. После работы автоматических систем РЭБ беспилотник упал в районе проспекта Победы.
Пострадавших, по словам главы региона, нет. Незначительно пострадал фасад жилого дома.
В середине января ФСБ России задержала жителя Севастополя, подозреваемого в передаче военной разведке Украины сведений о размещении российских систем ПВО и подразделений Черноморского флота. В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по статье о госизмене — ст. 275 Уголовного кодекса.
По данным следствия, мужчина вступил в чат в Telegram, который находился под контролем Главного управления разведки Минобороны Украины. Там он получал инструкции по сбору разведданных и передавал сведения о расположении постов воздушного наблюдения, систем ПВО и подразделений Черноморского флота.
В ФСБ подчеркнули, что собранная информация использовалась для нанесения ударов по российским военным объектам. Наказание по статье о госизмене предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы или пожизненный срок.
Читайте РБК в Telegram.
США призвали отозвать проект резолюции ООН с критикой России
Украина и США находятся на завершающей стадии переговоров по ресурсам
Депардье заподозрили в мошенничестве и отмывании денег
Великобритания ввела новые санкции против России
Сергей Лавров встретился с президентом Турции Эрдоганом
В Ватикане рассказали о «хорошей ночи» папы римского в больнице
Что мешает восстановлению дипотношений России и Грузии
Лавров: позиции Украины по урегулированию конфликта «постоянно меняются»
Взрыв прогремел в генконсульстве РФ в Марселе. Подробности
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Суд арестовал недвижимость, Bentley и Lamborghini Блиновской