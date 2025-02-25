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Военная операция на Украине ,  
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Власти сообщили о работе ПВО в Киевской области

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Военная операция на Украине

В Киевской области работают системы противовоздушной обороны, сообщила пресс-служба военной областной администрации. «РБК. Украина» пишет о взрывах в Киеве.

Воздушная тревога в Киевской области была объявлена вечером накануне, 24 февраля.

Корреспонденты «Общественного» сообщали ранее о взрывах в Сумах, «Страна» писала о взрывах на окраине Харькова.

Мэр Киева сообщил о работе ПВО на фоне воздушной тревоги
Политика

Вечером 24 февраля мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил, что в Дарницком районе на юго-востоке Киева работают средства ПВО. До этого пресс-служба администрации города объявила воздушную тревогу.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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