Замглавы Гагаузии задержали в аэропорту Кишинева

Виктор Петров (Фото: Dumitru Doru / EPA / ТАСС)

Заместителя председателя исполкома Гагаузии Виктора Петрова задержали в аэропорту Кишинева по возвращении из Стамбула, сообщает портал Gagauznews со ссылкой на источники.

«Виктор Петров задержан в Кишиневском аэропорту, в зоне прилета, на пограничном контроле», — говорится в сообщении.

По данным портала, он прилетел в Молдову из Стамбула в 18:40 по местному времени (19.40 мск).

Гагаузия — автономный регион, расположенный на юго-востоке Молдавии. Его административным центром является город Комрат. Согласно статье 111 Конституции Молдавии, за Гагаузией закреплен статус автономии. В конце марта 2024 года глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что автономия не рассматривает возможность выхода из состава Молдавии, поскольку гагаузы считают эту страну своей родиной. Однако позже она отметила, что вопрос независимости может стать актуальным в случае объединения Молдавии с Румынией.

Башкана (высшее должностное лицо этого региона — РБК) Гагаузии Евгению Гуцул 2 февраля 2025 года задержали в аэропорту Кишинева после прилета из Стамбула. Ее остановили для «дополнительного досмотра», после чего разрешили въезд в страну.

Против Гуцул в Молдавии возбуждены два уголовных дела. Первое касается ее деятельности в партии «Шор» в период с 2019 по 2022 год — власти подозревают, что она участвовала в незаконном ввозе средств из России для финансирования партии. Второе обвинение связано с организацией протестов в Кишиневе осенью 2022 года. Следствие считает, что Гуцул координировала работу партийных офисов и отвечала за выплаты участникам акций.

Гуцул отвергает все обвинения, заявляя, что уголовное преследование инициировано по указанию президента Молдавии Майи Санду.

Ранее, в августе 2024 года, в аэропорту Кишинева также досматривали членов оппозиционного блока «Победа», вернувшихся из Москвы после участия в съезде. Среди них был советник башкана Гагаузии Юрий Кузнецов. Политиков отпустили после вмешательства адвокатов и журналистов.