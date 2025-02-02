Главу Гагаузии задержали в аэропорту Кишинева
Башкана (главу) Гагаузии Евгению Гуцул задержали в аэропорту Кишинева по возвращению из Стамбула, сообщают Sputnik Moldova и Gagauznews.
По данным последнего, Гуцул задержали для «дополнительного досмотра», после чего отпустили.
Информацию о задержании Гуцул позднее подтвердили в пресс-службе башкана Гагаузии, передает «Первый в Молдове». Там также сообщили, что после «дополнительного досмотра» ее пропустили в Молдавию.
Гагаузия (Гагауз-Ери) — это автономия на юго-востоке Молдавии, где компактно проживают гагаузы — этническое меньшинство страны. Административно-территориальное образование выделено в особый регион развития и обладает значительной самостоятельностью во внутренних делах.
Против Гуцул в Молдавии заведены два уголовных дела. Первое касается периода с 2019 по 2022 год, когда она работала секретарем в партии «Шор». Власти считают, что она систематически ввозила из России в Молдавию деньги на финансирование партии.
Второе обвинение предъявлено за координацию деятельности некоторых офисов партии «Шор». По данным следствия, с октября по ноябрь 2022 года Гуцул отвечала за вознаграждение участников протестов, которые проходили возле зданий государственных учреждений в Кишиневе.
Башкан не признает вину и считает, что дела завели по указанию президента Молдавии Майи Санду.
В августе 2024 года в аэропорту Кишинева по прилете тщательно досмотрели оппозиционных депутатов блока «Победа», вернувшихся после съезда в Москве. Досмотру, в частности, подвергся советник башкана Гагаузии Юрий Кузнецов. Участников съезда отпустили после того, как в аэропорт выехали адвокаты политиков и журналисты.
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