Глава АвтоВАЗа заявил о снижении продаж в феврале

Глава АвтоВАЗа: запасы компании на складах почти в два раза превышают норму

Фото: Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press

В феврале 2025 года концерн АвтоВАЗ ожидает снижение продаж примерно на 3% в сравнении с тем же месяцем 2024 года, заявил глава компании Максим Соколов.

Он напомнил, что за февраль 2024 года компании удалось продать 27,9 тыс. новых автомобилей Lada.

«Наша задача — подойти к отметке около 27 тыс. по продажам в феврале [2025 года]», — передает его слова «РИА Новости». Тем самым продажи упадут на 3% по сравнению с прошлым годом.

В настоящее время, по словам главы компании, на складах дилеров и производителя находится более полумиллиона автомобилей, а на складах самого АвтоВАЗа запасы почти достигают 100 тыс. машин, что в 1,7 раза превышает в норму — 60 тыс.

Соколов также подчеркнул, что «рынок в целом идет хуже» относительно февраля 2024 года.

Продажи АвтоВАЗа в России в 2024 году выросли до 459 тыс. авто, рассказал в середине января Соколов во время пресс-конференции. А в 2023 году общие продажи концерна составили 352,6 тыс. автомобилей.

Если количество продаж демонстрирует явный рост, то, говоря о рыночной доли, АвтоВАЗ был лидером российского рынка в течение всего 2024 года и занял около 28%, однако в по итогам 2023 года доля была больше и составила больше трети рынка — 35%.