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В мэрии назвали две главные проблемы велокурьеров для дорожного движения

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Новости Москвы
Фото: Елена Майорова / Global Look Press
Фото: Елена Майорова / Global Look Press

Курьеры на велосипедах и других средствах индивидуальной мобильности (СИМ) часто двигаются по проезжей части, а также превышают максимальную для велосипедов скорость движения. Об этом заявила руководитель проектов новой мобильности столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Полина Стасюк, передает агентство городских новостей «Москва».

«Остаются две проблемы. Это движение по пешеходной части и превышение скорости велосипедов. В части превышения скорости — на 1 мая мы ожидаем, что все компании установят специальные ограничительные скорости на велосипедах, чтобы на техническом уровне предотвратить возможные превышения», — сказала Стасюк, выступая на круглом столе в Мосгордуме.

Сейчас в Москве действуют камеры для контроля движения по тротуарам, напомнила чиновница. По ее мнению, и бизнес, и город должны вести постоянную работу по обучению курьеров, «чтобы сделать сервисы безопасными».

С января 2025 года столичное управление Госавтоинспекции проверяет мощность моторов и соблюдение ограничений по скорости электровелосипедов и электросамокатов, сообщал РБК. Скорость движения такого транспортного средства не должна превышать 25 км/ч. «Если проверяемое транспортное средство является мопедом, требующим прав категории М, и если такого документа нет у курьера, то транспортное средство отправляется на экспертизу до выяснения всех обстоятельств», — пояснял президент Межрегиональной ассоциации курьерских служб Александр Митюков.

Чуть менее чем за месяц на штрафстоянках скопились сотни электровелосипедов, изъятых у курьеров, причем большинство из них были личными, а не арендованными, пояснял он.

С начала года курьеры на электровелосипедах в столице получили более 4 тыс. протоколов об административных правонарушениях, сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на ГУ МВД по Москве.

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