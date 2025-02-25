Сотрудники МЧС сняли со скал под «Ласточкиным Гнездом» кошку Мусю
Сотрудники МЧС провели операцию по спасению кошки Муси в Ялте, которую несколько дней назад сбросили с обрыва у комплекса «Ласточкино гнездо». Кадры выложила пресс-служба регионального управления министерства.
Группа зооволонтеров во «ВКонтакте» опубликовала пост о том, что кошку уже спасли. На месте находится ветеринарный врач, который осматривает Мусю.
Кошку сбросил в пропасть 24-летний турист из Санкт-Петербурга. Полицейские задержали мужчину, он объяснил, что сбросил животное со скалы, потому что кошка стала сопротивляться, когда он взял ее на руки.
Мусю нашли живой волонтеры на скалах в районе архитектурно-выставочного комплекса «Ласточкино гнездо» в Ялте.
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