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SuperJet с отказавшей радиолокацией экстренно сел в Шереметьево

Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press
Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press

У самолета SuperJet отказала радиолокация, он был вынужден экстренно садиться в московском аэропорту «Шереметьево», пишет телеграм-канал Baza и ТАСС со ссылкой на источники в оперативных службах. 

По данным Baza, самолет, принадлежащий авиакомпании «Россия», выполнял рейс Екатеринбург — Москва, на его борту находятся около 100 человек, в том числе 87 пассажиров.

«Самолет совершил благополучную посадку в 14:06 мск», — сообщили собеседники ТАСС.

РБК обратился за комментарием в авиакомпанию «Россия».

Материал дополняется.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
При участии
Яна Баширова
Россия Шереметьево Москва Superjet экстренная посадка
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