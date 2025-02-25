SuperJet с отказавшей радиолокацией экстренно сел в Шереметьево
У самолета SuperJet отказала радиолокация, он был вынужден экстренно садиться в московском аэропорту «Шереметьево», пишет телеграм-канал Baza и ТАСС со ссылкой на источники в оперативных службах.
По данным Baza, самолет, принадлежащий авиакомпании «Россия», выполнял рейс Екатеринбург — Москва, на его борту находятся около 100 человек, в том числе 87 пассажиров.
«Самолет совершил благополучную посадку в 14:06 мск», — сообщили собеседники ТАСС.
РБК обратился за комментарием в авиакомпанию «Россия».
Материал дополняется.
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