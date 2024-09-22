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В Подмосковье аварийно сел самолет Cessna с задымлением кабины

Пилот запросил аварийную посадку после того, как в кабине произошло задымление из-за неисправности электросистемы, никто не пострадал. Самолет получил незначительные повреждения
Фото: СК РФ
Фото: СК РФ

Самолет Cessna-182 RA3119G совершил аварийную посадку в подмосковном Воскресенске, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК в телеграм-канале.

Пилот запросил аварийную посадку после того, как в кабине произошло задымление из-за неисправности электросистемы.

Воздушное судно при приземлении получило незначительные повреждения, никто не пострадал.

СК начал проверку.

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В сентябре самолет Cessna-172S на аэродроме в Бугульме (Татарстан) при посадке выкатился на 100 м за пределы взлетно-посадочной полосы. Он выполнял учебный полет, на борту находились пилот и ученик, они не пострадали. Воздушное судно получило незначительные повреждения. Самолет принадлежит Санкт-Петербургскому государственному университету гражданской авиации.

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Елена Чернышова
Воскресенск Подмосковье Cessna аварийная посадка
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