В Подмосковье аварийно сел самолет Cessna с задымлением кабины
Самолет Cessna-182 RA3119G совершил аварийную посадку в подмосковном Воскресенске, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК в телеграм-канале.
Пилот запросил аварийную посадку после того, как в кабине произошло задымление из-за неисправности электросистемы.
Воздушное судно при приземлении получило незначительные повреждения, никто не пострадал.
СК начал проверку.
В сентябре самолет Cessna-172S на аэродроме в Бугульме (Татарстан) при посадке выкатился на 100 м за пределы взлетно-посадочной полосы. Он выполнял учебный полет, на борту находились пилот и ученик, они не пострадали. Воздушное судно получило незначительные повреждения. Самолет принадлежит Санкт-Петербургскому государственному университету гражданской авиации.
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