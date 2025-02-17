Почти половина россиян назвали достойной зарплату 200–500 тыс. руб.
Почти половина (46%) россиян считают достойной оплатой своего труда сумму от 200 тыс. до 500 тыс. руб. в месяц, следует из опроса финансового маркетплейса «Сравни» и платформы онлайн-рекрутинга hh.ru (есть у РБК).
Около трети (31%) опрошенных назвали хорошей зарплату от 100 тыс. до 200 тыс. руб.
По данным hh.ru о предлагаемых зарплатах, указанных в вакансиях, за период с августа 2024-го по январь 2025-го топ самых высокооплачиваемых профессий выглядит следующим образом:
- руководитель группы разработки со средней зарплатой 248,9 тыс. руб.;
- дата-сайентист — 245 тыс. руб.;
- DevOps-инженер — 240 тыс. руб.
Около трети россиян (30%) считают заработок, который профессия может принести в будущем, основным критерием при выборе работы, следует из опроса. Чаще респонденты называли только личный интерес к профессии (44%).
Летом 2024 года 48% россиян сочли достойной зарплату в размере 100–200 тыс. руб. Еще 19% посчитали, что должны получать за свою работу более 500 тыс. руб., а 18% — менее 100 тыс. руб.
Помимо этого, 69% респондентов тогда отметили, что перспектива получать более высокую зарплату для них оказывает влияние на выбор профессии.
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