Познер ответил на введенные против него санкции Канады
Российский тележурналист Владимир Познер не знал о введенных против него санкциях Канады и не в курсе причин такого решения Оттавы. Об этом он заявил News.ru.
«Буквально 10 секунд назад позвонили. Был абсолютно не в курсе. Ничего не думаю по этому поводу, кроме недоумения. Ничего не могу сказать. [Почему ввели санкции], не знаю. Может быть, они, конечно, объясняют это, не знаю», — сказал журналист.
РБК обратился за комментарием к Владимиру Познеру.
Власти Канады ввели санкции против тележурналиста накануне. Всего Оттава внесла в санкционные списки 76 физических и юридических лиц. Также под ограничения попали 109 судов, которые Канада сочла участвующими в перевозке санкционных товаров, включая углеводороды. Санкции приурочены к третьей годовщине начала российской военной операции на Украине. Ранее ограничения также ужесточили Великобритания и Евросоюз.
В Кремле введение ЕС новых санкций назвали предсказуемым. Москва считает ограничения незаконными и требует их отмены.
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