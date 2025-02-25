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Война санкций ,  
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Познер ответил на введенные против него санкции Канады

Сюжет
Война санкций
Владимир Познер
Владимир Познер (Фото: Софья Сандурская / ТАСС)

Российский тележурналист Владимир Познер не знал о введенных против него санкциях Канады и не в курсе причин такого решения Оттавы. Об этом он заявил News.ru.

«Буквально 10 секунд назад позвонили. Был абсолютно не в курсе. Ничего не думаю по этому поводу, кроме недоумения. Ничего не могу сказать. [Почему ввели санкции], не знаю. Может быть, они, конечно, объясняют это, не знаю», — сказал журналист.

РБК обратился за комментарием к Владимиру Познеру.

Канада ввела санкции против Познера
Политика
Владимир Познер

Власти Канады ввели санкции против тележурналиста накануне. Всего Оттава внесла в санкционные списки 76 физических и юридических лиц. Также под ограничения попали 109 судов, которые Канада сочла участвующими в перевозке санкционных товаров, включая углеводороды. Санкции приурочены к третьей годовщине начала российской военной операции на Украине. Ранее ограничения также ужесточили Великобритания и Евросоюз.

В Кремле введение ЕС новых санкций назвали предсказуемым. Москва считает ограничения незаконными и требует их отмены.

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Владимир Познер

журналист, телеведущий, писатель
1 апреля 1934 года
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