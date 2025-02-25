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Суд в Москве арестовал экс-главу протезно-ортопедического предприятия

Сюжет
Новости Москвы
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Тверской суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и заключил под стражу бывшего генерального директора московского протезно-ортопедического предприятия Бидзина Хубутию по делу о мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела, которые есть в распоряжении агентства.

Ранее управление МВД по Москве возбудило дело о хищении в 2022 году бюджетных средств при выполнении контракта на поставку специализированных роботизированных комплексов для изготовления протезно-ортопедических изделий.

По данным следствия, московское предприятие подписало договор с компанией Sendix comsulting kft из Венгрии, которой были перечислены €685 тыс. Однако компания, ссылаясь на экспортные санкции, заключила дополнительное соглашение с предприятием из Москвы и возложила поставку комплексов на турецкую компанию, которой также были перечислены деньги.

Согласно постановлению суда также был арестован посредник в преступной схеме Ващенко О. И, а пособник, представитель венгерской компании Sendix comsulting kft Бобылин Р. В, был отправлен под домашний арест.

Следствие выдвинуло против Хубутии обвинения по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса — мошенничество в особо крупном размере. Максимальное наказание по этой части статьи — десять лет лишения свободы.

СК завел дело о мошенничестве при выделении средств на «Безопасный город»
Общество
Фото:Антон Буценко / ТАСС

В середине февраля в Италии задержали гражданина России по обвинению в организации многомиллионной схемы мошенничества с банковскими вкладами.

По данным следствия, в 2016–2017 годах подозреваемый вместе с сообщниками пытался похитить более 146 млн руб. у государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов». Для этого в одном из банков, которому грозило банкротство, были оформлены фиктивные вклады.

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