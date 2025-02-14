В Италии задержали россиянина по делу о мошенничестве с вкладами

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В Италии задержали гражданина России, которого обвиняют в организации многомиллионной схемы мошенничества с банковскими вкладами. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, в 2016–2017 годах подозреваемый вместе с сообщниками пытался похитить более 146 млн руб. у государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов». Для этого в одном из банков, которому грозило банкротство, были оформлены фиктивные вклады. Однако завершить преступную схему злоумышленникам не удалось, полагает следствие.

Мужчина покинул Россию. В октябре 2024 года его объявили в международный розыск. Спустя несколько месяцев его задержали на территории Валле-д'Аоста — маленькой провинции Италии, граничащей со Швейцарией и с Францией. Его обвиняют в покушении на мошенничество в особо крупном размере.

В начале февраля уехавшего в Таиланд жителя Новосибирска приговорили к тюремному сроку за мошенничество на сумму 10 млн руб. По данным следствия, с марта 2019 по январь 2020 года мужчина размещал в интернете объявления о продаже мобильных телефонов и телекоммуникационного оборудования по сниженным ценам. Он получал плату, но не передавал клиентам оплаченные товары. Благодаря этому он обманул 200 человек на 10 млн руб., считает следствие.

После возбуждения уголовного дела мужчина скрылся и был объявлен в международный розыск. Позже его нашли в Таиланде и экстрадировали в Россию. Октябрьский районный суд Новосибирска признал мужчину виновным в мошенничестве в особо крупном размере — ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса. Его приговорили к 2 годам и 4 месяцам лишения свободы.