Минобороны сообщило об уничтожении 19 дронов за ночь
Силы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 25 февраля уничтожили 19 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Минобороны.
В ведомстве отметили, что 16 дронов были сбиты над Брянской областью, два — над Курской областью и один над Калужской областью.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз отметил, что в результате атаки беспилотников на регион пострадавших нет.
В ночь на 24 февраля Минобороны сообщило об уничтожении 22 беспилотников. Тогда 16 дронов ПВО сбила над Орловской областью, три — над Брянской, два — над Рязанской, один — над Крымом.
А вечером дежурные средства противовоздушной обороны также сбили шесть беспилотников ВСУ над тремя российскими регионами менее чем за час: с 16:15 до 17:00 мск.
Тогда четыре БПЛА были перехвачены над территорией Орловской области и по одному БПЛА — над территориями Брянской и Курской областей.
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