В России сбили шесть беспилотников меньше чем за час
Дежурные средства противовоздушной обороны сбили шесть беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над тремя российскими регионами. Об этом сообщает Минобороны России в телеграм-канале.
Атаки беспилотников происходили с 16:15 до 17:00 мск 24 февраля.
«Четыре БПЛА — над территорией Орловской области и по одному БПЛА — над территориями Брянской и Курской областей», — говорится в сообщении.
В ночь на 24 февраля силы ПВО уничтожили 22 украинских беспилотника, 16 из которых были сбиты над Орловской областью, три — над Брянской, два — над Рязанской, один — над Крымом.
В Рязанской области при падении обломков возник пожар на предприятии, пострадавших нет. В Брянской области разрушений и жертв также не зафиксировано.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам украинских дронов с начала военной операции на Украине.
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