В России сбили шесть беспилотников меньше чем за час

Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

Дежурные средства противовоздушной обороны сбили шесть беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над тремя российскими регионами. Об этом сообщает Минобороны России в телеграм-канале.

Атаки беспилотников происходили с 16:15 до 17:00 мск 24 февраля.

«Четыре БПЛА — над территорией Орловской области и по одному БПЛА — над территориями Брянской и Курской областей», — говорится в сообщении.

В ночь на 24 февраля силы ПВО уничтожили 22 украинских беспилотника, 16 из которых были сбиты над Орловской областью, три — над Брянской, два — над Рязанской, один — над Крымом.

В Рязанской области при падении обломков возник пожар на предприятии, пострадавших нет. В Брянской области разрушений и жертв также не зафиксировано.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам украинских дронов с начала военной операции на Украине.