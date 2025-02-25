 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Пять человек обвинили в попытке теракта в воинской части в Подмосковье

ТАСС: пятерых человек обвинили в попытке теракта в воинской части в Балашихе

Пятерых молодых людей, в том числе одного несовершеннолетнего, обвиняют в попытке устроить теракт в воинской части, расположенной на территории Балашихи Московской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным следователей, молодые люди планировали теракт по заданию украинских спецслужб. Они собирались проникнуть на территорию, сделав подкоп под оградой, а затем поджечь военную технику.

Сейчас молодые люди арестованы, их дело рассмотрит 2-й Западный окружной военный суд. Всем пятерым предъявлено обвинение по ст. 30, ст. 205 Уголовного кодекса — приготовление к теракту. В их деле есть также эпизод с поджогом медицинского автомобиля одной из государственных структур.

Обвиняемые в теракте на аэродроме Остафьево взяли для поджога микрозаем
Политика
Обвиняемые в поджоге пожарного вертолета на аэродроме Остафьево

Ранее в феврале Федеральная служба безопасности (ФСБ) сообщила, что в шести регионах России осудили восемь граждан за диверсии по заказу Украины. Всех приговорили к срокам от 16 до 22 лет лишения свободы.

По данным ФСБ, осужденные по заданиям украинских спецслужб совершали поджоги объектов транспортной инфраструктуры и волонтерских организаций, а также планировали террористические акты в местах расположения военных частей за вознаграждение.

Читайте РБК в Telegram.

США призвали отозвать проект резолюции ООН с критикой России

Украина и США находятся на завершающей стадии переговоров по ресурсам

Депардье заподозрили в мошенничестве и отмывании денег

Великобритания ввела новые санкции против России

Сергей Лавров встретился с президентом Турции Эрдоганом

В Ватикане рассказали о «хорошей ночи» папы римского в больнице

Что мешает восстановлению дипотношений России и Грузии

Лавров: позиции Украины по урегулированию конфликта «постоянно меняются»

Взрыв прогремел в генконсульстве РФ в Марселе. Подробности

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Суд арестовал недвижимость, Bentley и Lamborghini Блиновской
Теги
Теракты Балашиха Московская область
Материалы по теме
Обвиняемые в теракте на аэродроме Остафьево взяли для поджога микрозаем
Политика
Дело 19 обвиняемых в теракте в Крокусе выделили в отдельное производство
Политика
ФСБ сообщила о предотвращении теракта в отношении саратовского чиновника
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 февраля
EUR ЦБ: 92,52 (+0,5) Инвестиции, 24 фев, 18:22 Курс доллара на 25 февраля
USD ЦБ: 88,21 (+0,04) Инвестиции, 24 фев, 18:22
Власти сообщили о работе ПВО в Киевской областиПолитика, 06:43
Мерц описал ситуацию в Европе словами «без пяти минут полночь»Политика, 06:41
Пять человек обвинили в попытке теракта в воинской части в ПодмосковьеОбщество, 06:31
Захарова указала на смену позиции Парижа и Лондона по резолюциям ООНПолитика, 06:06
Бизнес попросил мягче наказывать IT-руководителей за нарушение законаТехнологии и медиа, 06:00
В ЦСКА ответили на заявление о возможном возвращении россиян в ЕвролигуСпорт, 05:59
Макрон заявил, что 30 стран готовы дать Киеву гарантии безопасностиПолитика, 05:52
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Минфине назвали, что нужно для возвращения западных компаний в РоссиюБизнес, 05:38
Рогов обвинил ООН в принятии «позорной» резолюции, разжигающей конфликтПолитика, 05:14
В Британии возвращение России в G7 назвали «предметом обсуждения»Политика, 04:58
Суд в Москве не стал рассматривать дело сдавшегося в плен ВСУ солдатаПолитика, 04:44
Москвичам посоветовали не ждать бурной ранней весныОбщество, 04:24
CNN узнал, что США «противятся» включать гарантии в сделку с УкраинойПолитика, 04:06
Макрон выразил надежду, что бои на Украине закончатся в течение недельПолитика, 03:56