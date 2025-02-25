ТАСС: пятерых человек обвинили в попытке теракта в воинской части в Балашихе

Пять человек обвинили в попытке теракта в воинской части в Подмосковье

Пятерых молодых людей, в том числе одного несовершеннолетнего, обвиняют в попытке устроить теракт в воинской части, расположенной на территории Балашихи Московской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным следователей, молодые люди планировали теракт по заданию украинских спецслужб. Они собирались проникнуть на территорию, сделав подкоп под оградой, а затем поджечь военную технику.

Сейчас молодые люди арестованы, их дело рассмотрит 2-й Западный окружной военный суд. Всем пятерым предъявлено обвинение по ст. 30, ст. 205 Уголовного кодекса — приготовление к теракту. В их деле есть также эпизод с поджогом медицинского автомобиля одной из государственных структур.

Ранее в феврале Федеральная служба безопасности (ФСБ) сообщила, что в шести регионах России осудили восемь граждан за диверсии по заказу Украины. Всех приговорили к срокам от 16 до 22 лет лишения свободы.

По данным ФСБ, осужденные по заданиям украинских спецслужб совершали поджоги объектов транспортной инфраструктуры и волонтерских организаций, а также планировали террористические акты в местах расположения военных частей за вознаграждение.