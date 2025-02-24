Обвиняемые в теракте на аэродроме Остафьево взяли для поджога микрозайм
Пятеро обвиняемых в поджоге поисково-спасательного вертолета в аэропорту Остафьево для совершения теракта взяли микрокредит. Об этом сообщает ТАСС.
«Обвиняемые получили от своих кураторов 10 тысяч рублей в криптовалюте и взяли микрозайм для приобретения орудий преступления», — заявил прокурор на заседании Второго западного окружного военного суда.
По версии следствия, молодые люди на эти деньги приобрели розжиг, бензин, кусачки и бутылки лимонада, которые использовали как емкость для горючей жидкости. Также фигуранты дела потратили средства на такси и аренду квартиры, в которой скрывались после теракта.
Инцидент произошел на стоянке «Северная» в ночь с 26 на 27 апреля 2024 года. Вертолет принадлежал ГКУ «Московский авиационный центр». Ущерб от поджога составил почти 700 млн руб.
По делу арестовали пятерых человек, четырех юношей и одну девушку. На допросе у следователя они признали, что совершили поджог вертолета по указанию неустановленного лица с Украины.
Следователи возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 статьи 205 Уголовного кодекса — террористический акт, повлекший причинение значительного имущественного ущерба.
Международный аэропорт Остафьево — аэродром, который принимает и обслуживает воздушные суда типа Ту-134, Як-40, Як-42, Ан-12, а также все типы вертолетов. Расположен в Новой Москве.
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