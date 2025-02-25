Миланович заявил, что кабмин не согласовал с ним голосование в ООН

Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что правительство не согласовывало с ним голосование представителей республики по проекту резолюции об Украине в ООН. Об этом сообщила канцелярия главы государства.

«Правительство Хорватии не проконсультировалось с президентом республики. <...> Таким образом, президент не принимал участия в формировании позиции, которую правительство Хорватии выражало в последние дни в учреждениях Евросоюза и Организации Объединенных Наций», — говорится в сообщении.

На фоне этого Миланович предложил создать совет для координации действий хорватских госорганов, «чтобы Хорватия могла быстро реагировать на изменения и вызовы в международной политике».

Хорватское правительство называет утверждения канцелярии президента не соответствующими действительности и утверждает, что знакомили советника Милановича с планами по голосованию в ООН.

24 февраля, в третью годовщину начала полномасштабных боевых действий на Украине, в Генассамблее ООН прошло голосование по резолюциям, которые представили Украина и США. Американский вариант отличается от украинского, в частности, там не уточняется, кто начал конфликт и не приведены условия, на которых должен быть заключен мир.

Совет безопасности ООН принял проект резолюции по Украине «Путь к миру», которую предложили США. СБ одобрил этот проект в его первоначальном виде.

Постпред России при ООН Василий Небензя назвал резолюцию по Украине отправной точкой для переговоров и «шагом в правильном направлении».