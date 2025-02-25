Литва начала снос соединяющих с Россией линий электропередачи

Литва начала демонтировать линии электропередачи (ЛЭП) с Калининградской областью и Белоруссией после синхронизации электросетей стран Балтии с Евросоюзом. Об этом сообщил министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас, его слова передает пресс-служба системного оператора Litgrid.

«Мы продолжаем работу по синхронизации — начинаем демонтаж ненужной инфраструктуры. <...> Оборудование в хорошем состоянии мы передадим Украине», — сказал Вайчюнас.

По словам главы Litgrid Рокаса Масюлиса, после завершения всех демонтажных работ Литве удастся освободить более 900 га земли, которая до этого находилась в зонах защиты линий электропередачи. Литовские власти ожидают, что полный демонтаж всех линий завершится к 2026 году.

Ранее страны Балтии входили в единую электроэнергетическую систему Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы (БРЭЛЛ). 8 февраля Балтийские страны вышли из энергокольца БРЭЛЛ с Россией и Белоруссией.

Летом 2024 года эксперты, в частности, заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов и директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин, заявляли, что Россия давно готова к этому решению стран Балтии.