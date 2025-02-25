Путин отверг требования Евросоюза к России
Европа не может ничего требовать от России, заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
«Наверное, никто не вправе ничего требовать, особенно от России. Пусть европейские страны обращаются с требованиями к другим. На протяжении тысячелетий они предъявляли требования своим вассалам, теперь их требования адресуются им самим», — сказал Путин.
Накануне, 24 февраля, в день третьей годовщины начала военной операции на Украине, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейского совета Антониу Кошта и глава Европарламента Роберта Метсола опубликовали совместное заявление, в котором пообещали продолжать поддерживать Киев, добиваться достижения справедливого мира и привлечения России к ответственности. Тогда же Евросоюз утвердил 16-й пакет санкций против России. В санкционный список включены 48 человек и 35 организаций.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что введение очередного пакета санкций против России вполне «предсказуемо», и Кремль пока не видит предпосылок для возобновления диалога с Европой.
Он добавил, что Россия совместно с США ищет пути урегулирования конфликта на Украине, в то время как Европа поддерживает продолжение боевых действий.
Читайте РБК в Telegram.
США призвали отозвать проект резолюции ООН с критикой России
Украина и США находятся на завершающей стадии переговоров по ресурсам
Депардье заподозрили в мошенничестве и отмывании денег
Великобритания ввела новые санкции против России
Сергей Лавров встретился с президентом Турции Эрдоганом
В Ватикане рассказали о «хорошей ночи» папы римского в больнице
Что мешает восстановлению дипотношений России и Грузии
Лавров: позиции Украины по урегулированию конфликта «постоянно меняются»
Взрыв прогремел в генконсульстве РФ в Марселе. Подробности
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Суд арестовал недвижимость, Bentley и Lamborghini Блиновской