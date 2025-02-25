Путин отверг требования Евросоюза к России

Европа не может ничего требовать от России, заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Наверное, никто не вправе ничего требовать, особенно от России. Пусть европейские страны обращаются с требованиями к другим. На протяжении тысячелетий они предъявляли требования своим вассалам, теперь их требования адресуются им самим», — сказал Путин.

Накануне, 24 февраля, в день третьей годовщины начала военной операции на Украине, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейского совета Антониу Кошта и глава Европарламента Роберта Метсола опубликовали совместное заявление, в котором пообещали продолжать поддерживать Киев, добиваться достижения справедливого мира и привлечения России к ответственности. Тогда же Евросоюз утвердил 16-й пакет санкций против России. В санкционный список включены 48 человек и 35 организаций.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что введение очередного пакета санкций против России вполне «предсказуемо», и Кремль пока не видит предпосылок для возобновления диалога с Европой.

Он добавил, что Россия совместно с США ищет пути урегулирования конфликта на Украине, в то время как Европа поддерживает продолжение боевых действий.