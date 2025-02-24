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Военная операция на Украине ,  
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Путин заявил, что хочет видеть Украину дружественной страной

Сюжет
Военная операция на Украине

Россия заинтересована в том, чтобы Украина «в конечном итоге превратилась в дружественное соседнее государство», заявил президент Владимир Путин в интервью репортеру ВГТРК Павлу Зарубину в третью годовщину начала военной операции.

«Нам бы хотелось, чтобы эта территория не использовалась в качестве плацдарма для нападения на Российскую Федерацию», — сказал он.

Три года военной операции на Украине. Онлайн
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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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