Путин заявил, что хочет видеть Украину дружественной страной

Россия заинтересована в том, чтобы Украина «в конечном итоге превратилась в дружественное соседнее государство», заявил президент Владимир Путин в интервью репортеру ВГТРК Павлу Зарубину в третью годовщину начала военной операции.

«Нам бы хотелось, чтобы эта территория не использовалась в качестве плацдарма для нападения на Российскую Федерацию», — сказал он.

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