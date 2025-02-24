В Казахстане служащих банка заподозрили в содействии мошеннику с Украины

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В Западно-Казахстанской области сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении двух банковских работников, которые открыли счет гражданину Украины, не посещавшему страну. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры Казахстана в телеграм-канале.

В ведомстве уточнили, что на этот счет переводили деньги пострадавшие от мошенников граждане.

«Именно на его счет пострадавшие переводили свои сбережения, ущерб 1 млн тенге (порядка $2 тыс.)», — говорится в сообщении ведомства.

Банковские сотрудники подозреваются в злоупотреблении полномочиями по ст. 250 Уголовного кодекса Казахстана, что предусматривает наказание до четырех лет лишения свободы.

В марте 2024 года представители правоохранительных органов Казахстана рассказали, что большинство кибермошенников действуют с территории Украины.

Как заявил глава центра по борьбе с киберпреступностью департамента криминальной полиции МВД Казахстана Жандос Суюнбай, власти республики сотрудничают с Киевом для выявления и задержания подозреваемых.

Казахстан также направляет запросы по эпизодам мошенничества в другие страны, однако из-за особенностей национального законодательства и отсутствия соглашений ответы получить удается не всегда, отметил Суюнбай.