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Новые законы в России ,  
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При постановке машины на госучет больше не требуется полис ОСАГО

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Новые законы в России
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

При первичной постановке автомобиля на государственный учет собственник транспорта с 1 марта не обязан предоставлять полис ОСАГО. В случае смены владельца автомобиля документ также не будет нужен для перерегистрации машины. Закон об исключении ОСАГО из списка обязательных документов при госрегистрации автотранспорта 8 июля 2024 года подписал президент России Владимир Путин.

Новые правила позволяют экс-владельцу снять машину с учета в день продажи, если договор купли-продажи оформлен через «Госуслуги» или с помощью нотариуса. Снять автомобиль с учета, если договор заключен на бумаге, можно обратившись в регистрационное подразделение с оригиналом договора по истечении десяти дней со дня сделки, говорится в тексте закона.

Прошлый закон обязывал владельца снимать машину с учета не ранее чем через десять дней с момента продажи.

Для регистрации автомобиля теперь нужны:

  • паспорт нового владельца;
  • свидетельство о регистрации (СТС) — для подержанных автомобилей;
  • бумажный паспорт транспортного средства (ПТС);
  • документ о праве собственности на автомобиль или о лизинге — электронный или бумажный;
  • акт приема-передачи, если он заключался отдельно;
  • доверенность, если заявление подает не владелец;
  • действующая диагностическая карта для транспорта старше четырех лет.

Совет Федерации одобрил закон об исключении полиса ОСАГО из перечня обязательных для регистрации автомобиля документов 3 июля. В Госдуму его внесли 9 июня 2023 года.

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