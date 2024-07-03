Совфед одобрил закон об отсутствии полиса ОСАГО при регистрации машин

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Совет Федерации одобрил закон об исключении полиса обязательного страхования гражданской ответственности (ОСАГО) из списка обязательных документов при государственной регистрации транспорта, пишет ТАСС. Поправки внесли в закон «О государственной регистрации транспортных средств».

Законопроект подразумевает, что собственнику транспортного средства (ТС) больше не нужно предоставлять полис ОСАГО при первичной постановке машины на государственный учет. Документ не будет необходим и при перерегистрации автомобиля в случае смены его владельца.

Действующий закон предписывает предоставлять следующие документы при регистрации транспортного средства:

паспорт нового владельца;

свидетельство о регистрации (СТС) для подержанных автомобилей;

бумажный паспорт транспортного средства (ПТС), если нет электронного;

документ о праве собственности на автомобиль или о лизинге;

акт приема-передачи, если он заключался отдельно;

полис ОСАГО;

доверенность, если заявление подает не владелец;

диагностическая карта для транспорта старше четырех лет.

Если машина зарегистрирована в автосалоне, нужна квитанция об оплате госпошлины.

Законопроект внесли в Госдуму 9 июня 2023 года. В пояснительной записке к документу такое решение объяснили тем, что ответственность за отсутствие полиса ОСАГО «предусмотрена исключительно в случае выявления указанного нарушения при надзоре за дорожным движением».

При этом собственник автомобиля не обязан пользоваться им непосредственно как водитель. После регистрации владелец транспортного средства может длительное время его не использовать. Поэтому полис ОСАГО решили исключить из перечня обязательных документов при госрегистрации ТС.

После одобрения законопроекта Советом Федерации его отправят на подпись президенту. Если президент подпишет его, он вступит в силу с 1 марта 2025 года.